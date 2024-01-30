Пентагон раскрыл личности погибших в Иордании американских военных

Пентагон раскрыл личности американских военных, которые погибли в результате удара дрона по базе США в Иордании : это 46-летний сержант Уильям Джером Риверс, 24-летняя специалистка Кеннеди Ладон Сандерс и 23-летняя специалистка Бреонна Алексондриа Моффетт.

В результате атаки 28 января погибли трое американских военных, ещё 40 человек признаны пострадавшими. Президент США Джо Байден заявил, что ответственность за нападение несут проиранские группировки боевиков в Сирии и Ираке. Иран, со своей стороны, заявил, что не имеет отношения к удару.