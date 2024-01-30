Российские средства ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM производства США, сообщили в Минобороны РФ. ТАСС

«Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в заявлении. RT на русском