Российские средства ПВО за сутки сбили 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и "Ураган" и управляемую авиабомбу JDAM производства США, сообщили в Минобороны РФ. ТАСС
«Средствами противовоздушной обороны сбито 12 реактивных снарядов систем залпового огня HIMARS и «Ураган», а также управляемая авиабомба JDAM производства США. Кроме того, уничтожены 86 украинских беспилотных летательных аппаратов», — отмечается в заявлении. RT на русском
Кроме того, российские военнослужащие за минувшие сутки поразили в зоне проведения спецоперации склад горючего Вооруженных сил Украины (ВСУ). Lenta.ru