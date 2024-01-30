Адмирал ВМФ США оценил качество американских морских беспилотников

Американские морские беспилотники оказались не так хороши в реальной жизни, как заявлялось на испытаниях. Особенно это касается условий, в которых они оказались на Ближнем Востоке. Об этом заявил глава Центрального командования ВМФ США вице-адмирал Брэд Купер на конференции UMEX в ОАЭ.

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"Когда нам их показывают, они [морские дроны - прим. "РГ"] хорошо смотрятся на презентациях в PowerPoint, хорошо показывают себя на испытаниях в Америке", - приводит его слова портал Defense News.



"Но когда их привозят на Ближний Восток, в настоящем море, где присутствует жара и песок, некоторые из них не работают так же хорошо", - признал Купер.

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Условия там и правда непростые даже для обычных кораблей. Например, в Ормузском проливе, который соединяет Персидский и Оманский заливы, круглый год сохраняется сравнительно плохая видимость из-за пустынной пыли и дымки над водой. Это, в частности, сокращает дальность наблюдения, которое могут вести морские беспилотники.

А наблюдать американцам есть за чем. На протяжении более двух тысяч километров в Красном море проходят торговые маршруты, которые соединяют в том числе Европу и Азию. Именно этот регион сейчас является одним из ключевых приоритетов американского флота, особенно в свете обострения палестино-израильского конфликта и участившихся ударов йеменских хуситов по торговым судам.

"Условия в зоне ответственности Пятого флота совсем не похожи на те, что можно найти в США, и наша испытательная база имеет возможность быстро проверять те или иные возможности", - заявила Холли Фостер, технический директор подразделения "Task Force 59", которое развернуто в Бахрейне и занимается тестированием морских дронов.

Она подчеркнула, что речь идет не только о самих аппаратах. Слабыми местами также являются инфраструктура связи и взаимодействие с классическими средствами.