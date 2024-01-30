Тысяча "Ланцетов" показала 84-процентную результативность

Портал Lostarmour проанализировал опубликованные данные о применении в зоне СВО дронов-камикадзе "Ланцет". С начала спецоперации до 12:00 мск 29 января 2024 года таких эпизодов нашлась ровно тысяча, а статистика применения получилась следующая:

© Российская Газета

- 84 процента целей повреждены или уничтожены;

- каждый 10-й удар наносился с помощью модернизированной системы наведения, каждый 20-й - "ночной модификацией "Ланцета" с тепловизором;

- 5 процентов применений пришлось на движущиеся цели, в 1,5 процента случаев одним ударом было уничтожено несколько целей.

Основной добычей БПЛА стали:

- артиллерия (САУ, орудия и минометы, РСЗО) - 50 процентов. В частности "Ланцеты" вывели из строя две трети поставленных ВСУ американских 155-мм гаубиц М777;

- танки - 15 процентов. В их числе и топовые для Украины Leopard 2A6;

- легкая бронетехника и автомобили - 13 процентов. Здесь целями были БМП и БТР, техника обеспечения - в том числе броневики, присланные НАТО;

- РЛС и станции связи - 7 процентов. "Ланцеты" применялись как по большим, та и по малым радарам и радиостанциям, портативным и мобильным и стационарным;

- средства ПВО - 6 процентов. Беспилотники использовались для поражения любых зенитных систем, какие только удавалось обнаружить, как советского производства, так и присланных ВСУ из-за границы: С-300, IRIS-T, "Бук" и другие.

- иные цели - 9 процентов. В эту категорию попали катера и другие плавсредства, спецтехника и три эпизода поражения самолетов на стоянках.