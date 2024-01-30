Нуланд заявила, что США не выводят свои войска из Сирии

"США не выводят войска из Сирии. Как показали вчерашние трагические события в церкви в Стамбуле, и мы выражаем соболезнования тем, кто там погиб, "Исламское государство" (ИГ, запрещенная в РФ террористическая группировка - прим. ТАСС) все еще активно во многих местах. И мы [с Турцией] являемся партнерами в борьбе с терроризмом на протяжении десятилетий", - подчеркнула она.