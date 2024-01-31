Политолог объяснила, зачем США ядерное оружие в Британии

Политическая ситуация в мире возвращается к периоду холодной войны, когда Европа была максимально вооружена. Такое мнение в эфире Tsargrad.tv озвучила старший преподаватель кафедры американских исследований факультета международных отношений СПбГУ Юлия Богуславская, комментируя планы Вашингтона разместить в Великобритании ядерное оружие. Уровень милитаризации, по ее словам, вновь стал расти, что отчетливо заметно.

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"Размещение ядерного вооружения на территории этих стран рассматривается как дополнительные меры гарантии их безопасности. Скорее всего, это означает, что Соединенные Штаты в системе европейской безопасности готовы и дальше проводить достаточно конфронтационную политику", - сказала Богуславская.

Она добавила, что США втягивает Европу в борьбу насильно, для чего и обеспечивается ее "безопасность".

Как писала газета The Telegraph со ссылкой на документы Пентагона, США впервые за 15 лет собираются разместить ядерное оружие в Британии. По информации издания, речь идет об авиабазе Лейкенхит в графстве Саффолк. Вашингтон планирует отправить боеголовки, в три раза превышающие по мощности бомбы, сброшенные на Хиросиму.