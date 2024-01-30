WSJ: британо-японский план по поставкам снарядов Украине застопорился

Отмечается, что британские власти решили отказаться от этой идеи, прежде чем официально предложить ее японской стороне. Предварительно они изучили вопрос о том, могут ли Вооруженные силы Великобритании использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, которые японская компания Komatsu производит по лицензии британской BAE Systems. Конкретные причины, по которым Лондон решил изменить свои планы, не называются. ТАСС