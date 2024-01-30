WSJ: британо-японский план по поставкам снарядов Украине застопорился

План по поставке большего количества артиллерийских снарядов Украине за счет отправки Японией боеприпасов в Великобританию застопорился, пишет The Wall Street Journal (WSJ). Lenta.ru
Отмечается, что британские власти решили отказаться от этой идеи, прежде чем официально предложить ее японской стороне. Предварительно они изучили вопрос о том, могут ли Вооруженные силы Великобритании использовать артиллерийские боеприпасы калибра 155 мм, которые японская компания Komatsu производит по лицензии британской BAE Systems. Конкретные причины, по которым Лондон решил изменить свои планы, не называются. ТАСС
На сегодняшний день этот план заморозили, поскольку возможности Komatsu по поставкам ограниченны. Так, провал британо-японского плана свидетельствует о том, что Запад сталкивается с трудностями при увеличении поставок снарядов для ВСУ. Российская газета