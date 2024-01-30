Израильский спецназ провел уникальную операцию в больнице «Иван Сина» в Дженине на Западном берегу реки Иордан. Об этом сообщает Yediot.

Группа израильских оперативников, замаскированная под сотрудников медучреждения и пациентов, ликвидировала трех членов радикальной палестинской группировки ХАМАС, которые готовили нападение на израильские поселения в стиле 7 октября.

Отмечается, что операция от момента входа группы до ее эвакуации заняла не более 10 минут.

27-летний Мухаммад Джаламана, который некоторое время находился в лагере беженцев в Дженине, поддерживал контакты со штаб-квартирой ХАМАС за рубежом и даже был ранен, когда пытался взорвать заминированный автомобиль. Кроме того, мужчина передал боевикам оружие и боеприпасы, а также спланировал рейд, вдохновленный событиями 7 октября, передает Yediot.

Вместе с Джаламаной израильским оперативникам удалось ликвидировать еще двух боевиков, скрывавшихся в Дженине, — Мухаммада Азави, который участвовал в нескольких террористических атаках, и Басселя Азави — брата Мухаммада.

Ситуация на Ближнем Востоке обострилась 7 октября, когда тысячи вооруженных сторонников радикального палестинского движения ХАМАС проникли на территорию Израиля из сектора Газа, напали на мирных жителей и похитили более 200 заложников. В ответ премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху объявил, что страна находится в состоянии войны. Была начата наземная операция, ее целью назвали возвращение заложников и полное уничтожение ХАМАС.

15 января министр обороны Израиля Йоав Галант в обращении к нации заявил, что армия обороны страны (ЦАХАЛ) завершила этап активных боевых действий на севере сектора Газа и в ближайшее время намерена прекратить интенсивные сражения на юге палестинского анклава.