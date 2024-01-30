Над Тульской областью уничтожили беспилотник

Беспилотник ВСУ уничтожен над Тульской областью во вторник, 30 января, сообщило региональное министерство по безопасности. По предварительной информации, пострадавших и разрушений инфраструктуры на месте падения обломков нет.

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Министерство по региональной безопасности Тульской области сообщает, что утром 30 января средствами ПВО Министерства обороны РФ уничтожен БПЛА над территорией Тульской области. Реагирование экстренных служб организовано, — говорится в сообщении ведомства.

Всего российские силы ПВО за минувшую ночь нейтрализовали над территориями Крыма, Белгородской, Брянской, Калужской и Тульской областей 21 украинский беспилотник, сообщили в Минобороны России. В ведомстве уточнили, что 11 дронов были ликвидированы и перехвачены над полуостровом, пять — над Белгородской, три — над Брянской и по одному — над Калужской и Тульской областями.

В ночь на 30 января губернатор Брянской области Александр Богомаз сообщал о сбитом дроне над территорией Трубчевского района. По его словам, обошлось без пострадавших и разрушений. Дрон был самолетного типа, уточнил глава региона. Позднее еще один дрон сбили над Навлинским районом Брянской области.