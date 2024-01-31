Над Севастополем системы ПВО сбили воздушную цель

Воздушная цель уничтожена во время воздушной тревоги в Севастополе. Об этом сообщил губернатор города Михаил Развожаев.

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"В Севастополе работает система ПВО. По предварительным данным, сбита воздушная цель", - написал Развожаев в своем Telegram-канале.

Губернатор также сообщил о падении обломков возле поселка Любимовка. По предварительным данным, они упали на пустыре. К месту падения направлены экстренные службы.

Позже он уточнил, что в районе Любимовки была сбита ракета. Обломки упали в частном секторе в районе улицы Федоровской. Пострадавших нет.

Воздушная тревога была объявлена в Севастополе сегодня около 16:30. В городе продолжают работать сирены и системы оповещения. Жителей просят пройти в укрытия и не оставаться на улице.