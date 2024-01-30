Спецоперация на Украине 30 января: последние новости на сегодня

Российская спецоперация на Украине проходит с 24 февраля. Мы собрали самые свежие новости об СВО на сегодня, 30 января 2024 года.

Бойцы ВДВ уничтожили на правом берегу Днепра склады с ГСМ и боеприпасами ВСУ

Полевой склад ГСМ и склад боеприпасов Вооруженных сил Украины уничтожили артиллеристы ВДВ РФ на правом берегу Днепра в Херсонской области. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

Как уточняет военное ведомство, стрельба велась на расстоянии до 20 км от позиций противника. Обнаружение складов противника и дальнейшая корректировка стрельбы производилась с помощью беспилотных летательных аппаратов.

На Купянском направлении отразили атаку украинских войск

Атаку Вооруженных сил Украины отразили военные мотострелкового подразделения группировки войск «Запад» на купянском направлении. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Министерство обороны РФ.

«Пост обнаружил группу пехоты ВСУ. Мы отработали, цель поразили. Несмотря на неблагоприятную погоду, средствами разведки мы все равно обнаружили и поразили цели», — рассказал один из командиров подразделения.

Уточняется, что для ударов по позициям противника здесь оборудованы огневые точки, в том числе для автоматических гранатометов и крупнокалиберных пулеметов.

Боец РФ сообщил о значительном продвижении российских сил под Угледаром за два месяца

Работа расчетов огнеметных систем «Солнцепек» за последние два месяца позволила российским войскам под Угледаром существенно продвинуться вперед . Об этом пишет ТАСС со ссылкой на командира расчета ТОС 29-й армии группировки «Восток» с позывным Ефим.

По его словам, они с другими бойцами ведут плотную взаимную работу — сперва они ведут огонь по технике и живой силе противника, а затем другие отряды идут в наступление.