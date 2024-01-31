КНДР запустила крылатую ракету

Северная Корея осуществила пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2", сообщает пхеньянское Центральное телеграфное агентство (ЦТАК). Генеральный штаб Корейской народной армии заявил, что 30 января на западном побережье КНДР были проведены учения, включающие в себя пуск стратегической крылатой ракеты "Хвасаль-2".

В Пхеньяне отметили, что учения внесли вклад в проверку готовности северокорейской армии к "стремительной контратаке" и повышение ее способности к нанесению стратегического удара по противнику.

В генштабе подчеркнули, что учения не оказали никакого "негативного влияния" на безопасность окружающих государств. Ранее южнокорейское информационное агентство "Рёнхап" сообщило, что Северная Корея произвела запуск нескольких крылатых ракет со своего западного побережья. В связи с этим военные Южной Кореи усилили мониторинг и координируют свои действия с США для наблюдения за КНДР.