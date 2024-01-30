На Украине узнали об отказе Залужного писать рапорт об отставке

Президент Украины Владимир Зеленский предложил главнокомандующему Вооруженных сил страны (ВСУ) Валерию Залужному покинуть пост без назначения на другую значимую должность. Об этом изданию «Зеркало недели» рассказали источники на Банковой и в окружении военачальника.
По их словам, украинский лидер лично встретился с Залужным и предложил ему написать рапорт об отставке, однако тот отказался.
«Ничего адекватного или существенного Залужному не предложили. Речь шла только о статусе помощника или советника», — уточнили собеседники издания.
29 января Минобороны Украины опубликовало сообщение на фоне слухов об отставке Залужного.
«Уважаемые журналисты, сразу отвечаем всем: нет, это неправда», — говорится в сообщении.
При этом что именно опровергает министерство — не уточняется. При этом ранее депутат Верховной Рады Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов Росфинмониторинга) заявил, что Залужному уже сообщили о решении, однако указа пока нет.