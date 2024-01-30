СМИ сообщили о нескольких взрывах в Киевской и других областях Украины

В ночь на 30 января взрывы были слышны в нескольких областях Украины. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на украинские издания.

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Так, серия взрывов прогремела в Кривом Роге Днепропетровской области, а также в городе Змиеве Харьковской области Украины. Местные власти пока не комментировали ситуацию. Кроме того, о звуках взрывов сообщили в городе Белая Церковь в Киевской области.

По сообщениям администрации региона, в области работают силы противовоздушной обороны. На момент публикации сирены воздушной тревоги звучат в Киевской, Черкасской, Николаевской и Сумской областях Украины.