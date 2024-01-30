Залужный опубликовал фотографию на фоне слухов об увольнении

Главнокомандующий Вооруженными силами Украины Валерий Залужный на фоне слухов об увольнении разместил фотографию из своего кабинета. Об этом пишет «Звезда».

На фотографии, которая была размещена на странице главкома в соцсети Facebook (принадлежит компании Meta, признанной в России экстремистской и запрещенной), Валерий Залужный сидит в кресле рядом с начальником Генерального штаба ВСУ Сергеем Шапталой.

На обоих военнослужащих надеты зеленые толстовки с надписью ARMY Ukraine. При этом и Залужный, и Шаптала улыбаются.

Соцсети

Накануне появились сообщения об отставке Валерия Залужного и министра обороны Украины Рустема Умерова. Украинские СМИ и соцсети ссылались на слова депутатов Верховной рады Алексея Гончаренко и Артема Дмитрука, бывшего депутата Борислава Березы, журналиста Романа Цимбалюка. В свою очередь в Минобороны отметили, что все это «неправда».