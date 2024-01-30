Столтенберг затронул тему обеспокоенности Китаем со стороны НАТО

«Обеспокоенность Китаем» не должна мешать членам НАТО выделять военную помощь Украине. Такое мнение высказал генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг, который прибыл в США с рабочим визитом. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на их совместную с государственным секретарем США Энтони Блинкеном пресс-конференцию.

«Я понимаю, что многие союзники обеспокоены Китаем, но это не означает, что надо меньше заботиться об Украине», — заявил он.

Столтенберг подчеркнул, что безопасность носит глобальный, а не региональный характер, поэтому позаботиться о границах Украины — значит, позаботиться о безопасности всех стран Европы.

«Происходящее в Азии имеет значение для Европы, как и события в Европе — для Азии. Сегодня это Украина, завтра, возможно, Тайвань. В наших общих интересах — предоставить необходимое вооружение», — указал он.

Трансляция его речи велась на сайте НАТО. Генеральный секретарь Североатлантического альянса также выразил обеспокоенность «опасным» сближением РФ и Китая в разных областях, в том числе военной.