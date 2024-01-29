Пентагон возложил на Иран ответственность за атаку на военную базу США

В США заявили об ответственности Ирана за нападение на военную базу США
Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила, что оборонное ведомство считает Иран ответственным за последнее нападение на базу американских военных в районе Эт-Танф. Об этом сообщает ТАСС.
До этого сообщалось, что более трех десятков военнослужащих США могли получить черепно-мозговые травмы при атаке дроном американской военной базы на границе Иордании и Сирии.
Иракский новостной портал Shafaq News писал, что дроны, принявшие участие в атаке на военную базу США и западной коалиции в районе Эт-Танф на границе Иордании и Сирии, были запущены с территории Ирака.
В ночь на 28 января беспилотник атаковал военную базу США на границе Сирии и Иордании. Более 20 солдат получили ранения. По данным телеканала CNN, это первый случай с начала войны в Газе, когда Вашингтон понес потери среди личного состава из-за обострения обстановки в регионе.