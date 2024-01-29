30 человек стали жертвами нападения боевиков в Мали

«Вооруженные люди ворвались, окружили и напали на две деревни, Оготу и Оимбе, расположенные рядом. Они стреляли по населению и поджигали дома. Потери велики: погибло около 30 человек, включая мужчин, женщин и детей. Обе деревни были полностью разрушены и сожжены», — заявил он.