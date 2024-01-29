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30 человек стали жертвами нападения боевиков в Мали

Мэр сельской коммуны в центральной части Мали Мулайе Гиндо заявил, что на деревни Огота и Оимбе напали вооруженные боевики. В результате погибли 30 человек. Об этом сообщает Reuters.

30 человек стали жертвами нападения боевиков в Мали
© globallookpress.com

По словам Гиндо, на данный момент не удалось определить, какая конкретно группировка несет ответственность за нападение.

«Вооруженные люди ворвались, окружили и напали на две деревни, Оготу и Оимбе, расположенные рядом. Они стреляли по населению и поджигали дома. Потери велики: погибло около 30 человек, включая мужчин, женщин и детей. Обе деревни были полностью разрушены и сожжены», — заявил он.

Гиндо также добавил, что нападению также подверглась соседняя деревня в коммуне Диалассагу, однако последствия атаки на данный момент остаются неизвестными.

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