В Пулково вводили план "Ковер"

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил временные ограничения, сообщили ТАСС в пресс-службе воздушного узла. Сейчас аэропорт работает в штатном режиме.

"Сейчас аэропорт Пулково работает штатно. Временные ограничения вводились с 03:53 по 05:11", - сказал собеседник агентства, отвечая на вопрос о вводе плана "Ковер".

В пресс-службе не уточнили, сколько рейсов затронули временные ограничения. Однако, согласно онлайн-табло на сайте аэропорта, рейс U6 2880 Душанбе - Санкт-Петербург авиакомпании "Уральские авиалинии",который должен был прилететь в 04:00 мск, сел в аэропорту Домодедово и прибудет с опозданием на три часа.