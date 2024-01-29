На Украине заявили, что испытывают вооружения прямо на поле боя

У Киева нет времени на отдельные испытания производимого на Украине вооружения и он испытывает его прямо на поле боя. Об этом в интервью Time сообщил министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин.

В издании утверждают, что в последнее время ВСУ используют для ударов по территории РФ произведенные в стране вооружения и боеприпасы, а не поставленные другими странами. По данным Time, это оружие «охраняется настолько тщательно, что помимо солдат, которые ими управляют, только нескольким гражданским инженерам позволено наблюдать за их запусками, чтобы делать заметки и измерения о его функционировании».

«У нас нет времени, чтобы испытать эти вещи на полигоне. Мы испытываем их в бою, поэтому мы должны быть там, делая корректировки и улучшения по ходу дела», — сказал Камышин.