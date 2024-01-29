Военэксперт назвал следующую страну, куда США могут завезти ядерное оружие

Следующей после Великобритании страной, где США могут разместить ядерное оружие, станет Польша, заявил чешский военный эксперт Лукаш Визингр в интервью Seznam zprávy. По его мнению, любое государство, которое получит американские истребители F-35, способные нести боеголовки, может стать следующим.

[Варшава] и сама уже сообщила, что хочет участвовать в программе «Совместных ядерных миссий НАТО». Это решение было принято в ответ на заявление Москвы о размещении ядерного оружия в Белоруссии. Таким образом, Польша рассчитывает, что это произойдет в ближайшее время, — предположил Визингр.

Ранее газета Telegraph со ссылкой на документы Пентагона сообщила, что США впервые за 15 лет планируют разместить ядерное оружие в Великобритании из-за «возрастающей угрозы со стороны России». В материале было сказано, что Вашингтон намерен отправить на авиабазу Лейкенхит в графстве Саффолк боеголовки, в три раза превышающие мощность бомбы, сброшенной на Хиросиму.