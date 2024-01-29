Пушилин: в Донецке трое погибли из-за удара украинской армии «Градом»
Три человека погибли от ударов ВСУ по Калининскому району Донецка, который произошёл днём 29 января, украинские войска атаковали город из РСЗО «Град», сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Ещё три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести: две женщины и один мужчина, им оказывается медицинская помощь, отметил он.
«Повреждены два частных жилых домостроения, как минимум три объекта гражданской инфраструктуры», — написал глава республики в Telegram.
Мэр города Алексей Кулемзин ранее сообщил об ударе украинской армии по Калининскому району Донецка.