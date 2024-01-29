Пушилин: в Донецке трое погибли из-за удара украинской армии «Градом»

Три человека погибли от ударов ВСУ по Калининскому району Донецка , который произошёл днём 29 января, украинские войска атаковали город из РСЗО «Град», сообщил глава ДНР Денис Пушилин .

Ещё три мирных жителя получили ранения средней степени тяжести: две женщины и один мужчина, им оказывается медицинская помощь, отметил он.