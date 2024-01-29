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Мэр Горловки сообщил, что БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля

Украинские войска атаковали гражданский автомобиль на трассе Донецк-Горловка. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько.

ВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Донецк-Горловка
© РИА Новости

"Сегодня БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - написал в Telegram-канале мэр.

Он уточнил, что случаи атак гражданских автомобилей на указанном отрезке дороги участились. Приходько призвал население воздержаться от поездок этой дорогой.

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