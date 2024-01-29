ВСУ атаковали гражданский автомобиль на трассе Донецк-Горловка

Мэр Горловки сообщил, что БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского автомобиля
Украинские войска атаковали гражданский автомобиль на трассе Донецк-Горловка. Обошлось без пострадавших, сообщил мэр города Иван Приходько.
"Сегодня БПЛА врезался в лобовое стекло гражданского легкового автомобиля и лишь чудом не разорвался", - написал в Telegram-канале мэр.
Он уточнил, что случаи атак гражданских автомобилей на указанном отрезке дороги участились. Приходько призвал население воздержаться от поездок этой дорогой.