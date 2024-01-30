Украина потеряла большинство танков Leopard 2

Вооруженные силы Украины (ВСУ) в ходе боев потеряли большинство немецких танков Leopard 2, которые получили в прошлом году. Об этом пишет американское издание Military Watch Magazine (MWM).

По данным журнала, большинство танков были выведены из строя в ходе боев с Вооруженными силами России.

«Более четверти из них полностью уничтожены, а остальные повреждены так, что украинцы не могут их отремонтировать», — раскрывают подробности журналисты.

Украинские военные в первую очередь столкнулись с трудностями в ремонте и обслуживании западной техники. Также немецкие танки оказались непригодными к использованию во время суровой зимней погоды.