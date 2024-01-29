Военная хроника рассказала о возможном развитии событий после взятия ВС России Табаевки

Кисловка, Котляровка и Степовая Новосёловка в Харьковской области могут оказаться в полукольце ВС России, если российские бойцы пробьются дальше в сторону Песчаного после освобождения Табаевки, пишет Военная хроника.

«Эти сёла стоят на возвышенности и стратегически важны для ВСУ с точки зрения боевой устойчивости линии обороны», — говорится в сообщении.

О немедленном отходе с позиций из-за потери Табаевки речь пока не идёт, почти наверняка ВСУ попытаются восстановить утраченные позиции, поскольку в этом районе у них находится 16 различных соединений, отмечают авторы.

Сейчас продолжаются бои за позиции в Кисловке и Котляровке, откат ВСУ с этих мест будет означать, что плотный артиллерийский огонь и работа оперативно-тактической авиации ВКС России будут перенесены ещё западнее, а основная линия боевых действий может переместиться в район Новоосинова и Куриловки, сообщает Военная хроника.