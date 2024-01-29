$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

Дрон-камикадзе ВСУ повредил линию газоснабжения в селе Белгородской области

Вооруженные силы Украины с помощью дрона-камикадзе атаковали село Тишанка в Белгородской области, повреждена линия газоснабжения. Об этом сообщил губернатор Вячеслав Гладков в своем Telegram-канале. ТАСС

«В результате взрыва пострадавших нет, повреждена линия газоснабжения и легковой автомобиль», — сообщил губернатор, подчеркнув, что сотрудники аварийных служб в ближайшее время приступят к ликвидации последствий атаки Украины. Lenta.ru

Ранее Гладков сообщил, что женщина пострадала в результате обстрела украинскими военными села Мокрая Орловка Грайворонского округа Белгородской области. RT на русском

Дрон ВСУ повредил линию газоснабжения в Белгородской области
© РИА Новости
Военные новости
Вячеслав Гладков
Обзор медиа
Белгородская Область
Украина