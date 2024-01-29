На Западе раскрыли проблемы ВСУ с танками Leopard

У ВСУ проблемы с использование танков Leopard-2 из-за невозможности обеспечить надлежащее обслуживание этих боевых машин, говорится в статье, опубликованной журналом Foreign Affairs. По мнению автора, это связано с плохой координацией действий украинских войск.

Из менее чем 100 Leopard-2 на вооружении Украины по меньшей мере 26 были подбиты, другие не могут быть использованы из-за проблем с ремонтом и обслуживанием, — говорится в публикации.

Автор пояснил, что применение и эффективность на поле боя любых танков, в том числе и Leopard, обеспечивается тесной координацией между артиллерией, пехотой и инженерными войсками. Однако в ходе контрнаступления в 2023 году ВСУ не смогли обеспечить эту взаимосвязь.