В Госдуме объяснили необходимость отменить госпошлину за технику для СВО

"Тема поддержки гуманитарных проектов остается одной из основных в нашей стране. Люди собирают деньги, чтобы приобрести и передать ребятам транспортные средства на безвозмездной основе для проведения гуманитарных миссий. При этом получатель оплачивал полностью госпошлину. Сейчас же предлагается освободить от уплаты государственной пошлины на госрегистрацию транспортных средств и совершение различных регистрационных действий для получения государственных регистрационных знаков, паспорта транспортного средства, самоходной машины и других видов техники", - сказал Гасанов "Российской газете".