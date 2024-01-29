В Госдуме объяснили необходимость отменить госпошлину за технику для СВО
Предлагаемые поправки в Налоговый кодекс позволят снизить расходы благотворительным организациям и волонтерам, связанные с оформлением безвозмездно полученных транспортных средств для выполнения интересах гуманитарных миссий в ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областях, сообщил депутат Госдумы Джамаладин Гасанов.
Ранее в понедельник группа парламентариев внесла соответствующий законопроект в ГД.
"Тема поддержки гуманитарных проектов остается одной из основных в нашей стране. Люди собирают деньги, чтобы приобрести и передать ребятам транспортные средства на безвозмездной основе для проведения гуманитарных миссий. При этом получатель оплачивал полностью госпошлину. Сейчас же предлагается освободить от уплаты государственной пошлины на госрегистрацию транспортных средств и совершение различных регистрационных действий для получения государственных регистрационных знаков, паспорта транспортного средства, самоходной машины и других видов техники", - сказал Гасанов "Российской газете".
Автотранспорт на линии боевого соприкосновения - это расходный материал, и излишние проволочки в условиях СВО неуместны, заявил, в свою очередь, депутат ГД Абдулхаким Гаджиев.
"Наша команда, я лично неоднократно передавали транспортные средства в зону СВО для нужд наших бойцов, волонтеров. Не понаслышке знаю, как необходима эта техника. Есть постоянный запрос на автомобили повышенной проходимости. Поэтому уверен, что освобождение этих транспортных средств от уплаты госпошлины ускорит многие процессы и не только снизит расходы получателей таких автомобилей, но и спасет жизни людей", - добавил парламентарий.