$89.52+0.8697.09+0.46
Войти в почту

В Харьковской области взятие Табаевки назвали шагом к освобождению всего региона

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России села Табаевка в Харьковской области — это шаг к освобождению всего региона. Так достижение Российской армии назвал глава областной администрации Виталий Ганчев. Lenta.ru

«Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу», — заявил Ганчев. Газета.Ru

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что подразделения российской группировки войск "Запад" на купянском направлении освободили населенный пункт Табаевка в Харьковской области. ТАСС

Полковник объяснил значение перехода села Табаевка под контроль армии РФ
© РИА Новости
Военные новости
Виталий Ганчев
Минобороны России
Обзор медиа
Россия