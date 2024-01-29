Полковник объяснил значение перехода села Табаевка под контроль армии РФ

Взятие под контроль Вооруженными силами (ВС) России села Табаевка в Харьковской области — это шаг к освобождению всего региона. Так достижение Российской армии назвал глава областной администрации Виталий Ганчев . Lenta.ru

«Это еще один шаг на пути к освобождению всего региона. Военнослужащие ВС РФ продолжают движение в направлении Купянска. Очень нелегкая задача стоит перед нашими солдатами, враг довольно сильно укрепился. Но мы верим в наших ребят и победу», — заявил Ганчев. Газета.Ru