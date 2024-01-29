Украинский генерал назвал число подготовленных за границей бойцов ВСУ

Командующий подготовкой командования Сухопутных войск Вооруженных сил Украины (ВСУ) генерал-майор Виктор Николюк заявил, что 20 процентов украинских бойцов прошли подготовку за границей. Число подготовленных за пределами украинских военных он назвал в интервью «Радио Свобода» (включено Минюстом России в реестр иностранных агентов).

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«Если анализировать, сколько [бойцов ВСУ] было подготовлено за границей и на территории нашего государства, то это, скажем так, 20 процентов — за границей, остальные здесь [на Украине] подготовлены», — сообщил Николюк.

Кроме того, украинский генерал добавил, что средний возраст мобилизованных украинцев растет с учетом потерь. По его словам, из-за этого есть определенные трудности подготовки.