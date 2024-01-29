Полковник объяснил значение перехода села Табаевка под контроль армии РФ

«На харьковском направлении у нас идет очень хорошее наступление с большими результатами. Взятие Табаевки говорит о том, что оборона украинцев постепенно начинается рассыпаться, и нам нужно с оптимизмом смотреть на будущее в вопросе наступательных действий нашей армии. Возможно, уже в течение зимы мы выйдем на окраины Харькова», — рассказал Матвийчук.