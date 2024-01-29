Украина предъявила новые обвинения экс-командирам «Беркута»

На Украине предъявлены новые обвинения экс-офицерам подразделения милиции специального назначения (ПМОП) «Беркут», находившимся в подчинении городского управления Министерства внутренних дел (ГУ МВД) Киева. Об этом заявило Государственное бюро расследований Украины в своем Telegram-канале.

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«Бывший командир полка и командир роты ПМОП "Беркут", подчиненного ГУМВД Украины в г. Киеве, организовали перевозку оружия с территории места дислокации ПМОП "Беркут" и незаконно уничтожили табельное огнестрельное оружие в разных местах Киева», — говорится в сообщении Госбюро.

Сотрудников «Беркута» обвиняют в уничтожении оружия, из которого якобы ранили участников протестов на Майдане.