Военкор RT показал кадры оказания российскими военными помощи бойцу ВСУ
Российские военные оказали медицинскую помощь раненому бойцу ВСУ на Купянском направлении. Кадры опубликовал военкор RT Александр Симонов.
«Оказываем помощь бойцу ВСУ. Всё честно. Всё чётко. Так же, как своим», — говорится в заявлении.
Отмечается, что украинские военные оставили своего товарища в полевом госпитале во время отступления.
Ранее экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.