«Оказываем помощь бойцу ВСУ. Всё честно. Всё чётко. Так же, как своим», — говорится в заявлении.

Отмечается, что украинские военные оставили своего товарища в полевом госпитале во время отступления.

Ранее экс-наёмник из Польши, попавший в плен к ВС России в районе Крынок, заявил, что не хочет больше связываться с ВСУ.