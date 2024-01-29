В одной из воинских частей ВСУ нашли нарушения на $1,3 млн
В ходе проверки Минобороны Украины выявило в одной из воинских частей ВСУ нарушения на $1,3 млн, заявил глава ведомства Рустем Умеров.
«Обнаружили непоставку продовольствия более чем на 50 миллионов гривен ($1,3 млн). Фиксируем нарушения, по каждому случаю отдельно разбираемся», — cообщил он в соцсетях.
Ранее глава Минобороны Украины заявил о масштабной коррупции в ведомстве.
Так, например, новые обвинения в растрате имущества на сумму 948 млн гривен при закупках бронежилетов для ВСУ предъявили трём экс-чиновникам Министерства обороны Украины.