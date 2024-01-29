США перебрасывают в направлении Европы шесть самолетов Stratotanker

Сразу шесть самолетов-заправщиков Boeing KC-135 Stratotanker вылетели 29 января с военных баз США в Калифорнии. На это в своем Telegram-канале обратил внимание эксперт Центра военно-политической журналистики Борис Рожин.

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Реактивные многофункциональные самолеты Stratotanker направляются в сторону Великобритании и Европы. По мнению Рожина, затем они будут переброшены на военные базы Соединенных Штатов на Ближнем Востоке.

Многотонные воздушные суда этой серии производились с середины прошлого века и предназначены в первую очередь для увеличения радиуса действия стратегических бомбардировщиков США.

Как сообщалось ранее, 28 января в Иордании была атакована военная база США. По меньшей мере трое военнослужащих погибли и 25 получили ранения.