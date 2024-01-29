Российские военные сорвали один план ВСУ под Угледаром

По его словам, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Старомайорского и Угледара, а также поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки, передает ТАСС.