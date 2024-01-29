Российские военные сорвали один план ВСУ под Угледаром

Российские войска сорвали попытку ВСУ усилить позиции возле Угледара и Старомайорского
Российская группировка «Восток» сорвала попытки ВСУ усилить передовые позиции около Угледара и Старомайорского, сообщил начальник пресс-центра группировки Александр Гордеев.
По его словам, огнем тяжелых огнеметных систем и артиллерии сорваны попытки противника усилить передовые позиции в районах Старомайорского и Угледара, а также поражены опорные пункты и места скопления живой силы 79-й десантно-штурмовой бригады ВСУ возле Новомихайловки, передает ТАСС.
Гордеев добавил, что группировка отразила атаку формирований 128-й бригады территориальной обороны ВСУ в районе Приютного.
Ранее группировка «Восток» на Южно-Донецком направлении поразила подразделения 31-й, 72-й механизированных, 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ, а также 105-й и 127-й бригад теробороны у Ровнополья, Парасковиевки, Новомихайловки, Старомайорского (ДНР) и Приютного (Запорожская область).