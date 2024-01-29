Украинские боевики стали применять мины-ловушки промышленного образца
В зоне специальной военной операции украинские саперы начали массово применять запрещенные международными конвенциями мины-ловушки. Причем "адские-машинки" изготавливаются не кустарным, а промышленным способом.
- Если ранее на линии боевого соприкосновения чаще всего встречались мины советского производства, то теперь все больше мин, принятых на вооружение в НАТО. Например, под Марьинкой обезвреживали противопехотные мины М-18 - аналог наше противопехотной мины МОН-50. Мины были установлены на подрыв дистанционным способом, но не сработали - их сняли, - рассказал сапер из 150-й дивизии Южной группировки войск с позывным "Саныч".
Подобные мины представляют большую опасность, так как имеют большой сектор поражения, который буквально выкашивает все в зоне подрыва.
Военный инженер с позывным "Абрамс" сообщил, что при отходе саперы ВСУ повсеместно оставляют мины-ловушки и минируют подбитую бронетехнику, огневые точки и военное снаряжение. Многие "адские машинки" изготавливаются промышленным способом и практически неотличимы от гражданских изделий.
- Расчет строится на любопытство. Недавно был случай, в украинском окопе бойцы обнаружили прибор ночного видения, но едва солдат включил его, как произошел взрыв. Бойцу оторвало часть руки, но, к счастью, он остался жив, - рассказал Абрамс.
Украинские саперы маскируют мины под автоматные магазины, оружие, пачки сигарет, фляжки и другие предметы военного снаряжения.