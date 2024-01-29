Украинские боевики стали применять мины-ловушки промышленного образца

- Если ранее на линии боевого соприкосновения чаще всего встречались мины советского производства, то теперь все больше мин, принятых на вооружение в НАТО. Например, под Марьинкой обезвреживали противопехотные мины М-18 - аналог наше противопехотной мины МОН-50. Мины были установлены на подрыв дистанционным способом, но не сработали - их сняли, - рассказал сапер из 150-й дивизии Южной группировки войск с позывным "Саныч".