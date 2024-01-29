В Харьковской области Киев обесточивает целые районы

Глава областной военной администрации Олег Синегубов ранее заявлял, что власти региона объявили о начале обязательной эвакуации из-за угрозы безопасности в двух общинах Купянского района.

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Марочко подчеркнул, что на севере и западе области украинская администрация приняла решение отключать целые районы от электричества, вынуждая мирное население покидать свое жилье, сообщает РИА «Новости».

Также обесточивание позволяет перенаправлять высвободившиеся мощности для военных предприятий, где наблюдается дефицит электроэнергии.