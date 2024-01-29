Немецкий журналист, обозреватель газеты Bild Юлиан Рёпке признал, что на Харьковском направлении для ВСУ складывается критическая ситуация, ВС РФ прорвали «слишком малочисленный» фронт. Об этом Рёпке заявил на своей странице в соцсети X (бывшая Twitter).

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«Критическая ситуация также складывается на востоке Харьковской области, где российские силы вторжения прорвали слишком малочисленный украинский фронт», - заявил Рёпке.

До этого Юлиан Репке заявил, что правительство Олафа Шольца совершит ошибку, если согласится продавать ракеты Taurus Великобритании, чтобы Лондон мог поставлять Киеву больше припасов Storm Shadow.

В свою очередь, британский военный аналитик Александр Меркурис констатировал, что удары российских тяжелых огнеметных систем (ТОС) «Солнцепек» вынудили Вооруженные силы Украины (ВСУ) поспешно отступать под Харьковом.