Госпошлину за регистрацию переданной в зону СВО техники предложили отменить

Необходимо отменить госпошлину за регистрацию безвозмездно переданной в зону спецоперации техники. О внесении такого законопроекта сообщил в своих соцсетях первый заместитель председателя Совета Федерации Андрей Турчак.

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Как пояснил политик, речь идет об автомобилях, судах и ином транспорте, который передается Народному фронту для гуманитарных миссий и нужд бойцов по договорам пожертвования. По его словам, в настоящее время коллеги из ОНФ тратят на указанные нужды большой объем средств.

«Когда поправки в Налоговый кодекс вступят в силу процесс постановки на учет такого транспорта станет бесплатным. Это касается регистрации, выдачи госномеров, ПТС, свидетельства о праве собственности и ряда других документов», — написал Турчак.