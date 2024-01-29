Военкор RT Влад Андрица подготовил сюжет о боях с Вооружёнными силами Украины в Кременском лесу на Краснолиманском направлении.

В сюжете военкора отмечается, что, несмотря на «рои» вражеских дронов-камикадзе, российские военные давят противника.

Отмечается, что на западных позициях спецназа «Ахмат» днём небезопасно. За десять минут рядом с позициями прилетело два дрона-камикадзе.

Боец с позывным Узбек рассказал, что за его бронетранспортёром «Тигр» недавно охотились сразу пять беспилотников. Один из дронов попал в крышу, после чего военного контузило.

«Два месяца, [как] они [ВСУ] активизировались, но на самом деле мы ничем не уступаем, в некоторых моментах даже превосходим по дронам-камикадзе», — рассказал он.

При этом на огневых точках бойцы установили накаты из брёвен, которые защищают от кассетных боеприпасов.