Политолог допустил удары США по местам размещения ракет Ирана

США могут нанести удары по нефтеперерабатывающим комплексам и местам размещения ракет Ирана, предположил политолог Юрий Светов. Комментируя ситуацию «360», эксперт подчеркнул, что это может стать ответной реакцией на атаку на американскую базу в Иордании, в результате которой погибли трое военнослужащих.

В конгрессе Соединенных Штатов давно призывают — есть такие горячие головы — нанести удар по нефтеперерабатывающим комплексам Ирана, по местам размещения их ракет, и это вполне возможная ситуация, что такое могут сделать, — уточнил политолог.

Светов отметил, что обстановка продолжает обостряться. По его словам, многое зависит от того, на что решится президент США Джо Байден. Эксперт пояснил, что американский лидер находится под давлением, его часто обвиняют в нерешительности и неготовности реагировать на атаки.

Но я думаю, если они нанесут удар по Ирану, то они в ответ получат тоже еще более серьезные атаки, — заключил политолог.