Хуситы атаковали корабль США

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа. ТАСС

По его словам, ракета по кораблю была запущена вечером 28 января в ответ на агрессию Британии и США против Йемена, а также в связи с «угнетением палестинского народа». RT на русском