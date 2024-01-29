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Хуситы заявили о ракетном ударе по кораблю ВМС США USS Lewis B. Puller

Йеменское мятежное движение хуситов "Ансар Аллах" нанесло ракетный удар по кораблю Военно-морских сил США USS Lewis B. Puller в Аденском заливе. Об этом заявил военный представитель движения Яхья Сариа. ТАСС

По его словам, ракета по кораблю была запущена вечером 28 января в ответ на агрессию Британии и США против Йемена, а также в связи с «угнетением палестинского народа». RT на русском

На фоне войны между Израилем и ХАМАС в секторе Газа йеменские повстанцы-хуситы с начала октября 2023 года начали атаковать коммерческие и военные суда в Красном море. Для этих целей используются беспилотники и ракеты. Газета.Ru

Хуситы атаковали корабль США
© Zuma/TACC
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