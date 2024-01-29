Хуситы в Аденском заливе выпустили ракету по судну, принадлежащему США

По словам, военного представителя хуситов Яхья Сариа, "в ответ на американо-британскую агрессию против нашей страны с помощью Всевышнего военно-морские силы Йемена вчера вечером запустили подходящую ракету по кораблю ВМС США Lewis B. Puller".

Он также заявил, что среди задач, которые выполнял корабль, было оказание логистической поддержки американским силам, участвующим в ударах по Йемену.