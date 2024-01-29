Ядерная триада США обветшала

Модернизация системы ядерного сдерживания наземного базирования в США столкнулась с рядом проблем, которые могут затянуть замену устаревших ракет на новые. В совокупности с полувековыми бомбардировщиками B-52 и недостаточно надежными подводными лодками состояние ядерной триады государства вызывает серьезное беспокойство у американских политиков и военного руководства, сообщили в издании Forbes.

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Министр ВВС США Фрэнк Кендалл в декабре 2023 года охарактеризовал проект модернизации ядерной триады как "находящийся в бедственном положении". Проблемы сегодня касаются каждой отдельной части системы ядерного сдерживания Соединенных Штатов. В конце 20-х годов подводные лодки с ядерным оружием начнут выводить из эксплуатации, ракеты воздушного базирования все еще носят B-52, последний из которых построили в 1962 году, а замена баллистических межконтинентальных ракет Minuteman III на новую Sentinel задерживается.

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"Стратегические средства сдерживания Америки с возрастом приходят в упадок. Военно-воздушные силы, которые владеют системой и эксплуатируют ее, непреклонны в том, что Minuteman III слишком стар, чтобы продлевать срок его службы. Его необходимо заменить", - отметили в Forbes.

При этом оперативной замене мешают сразу несколько факторов: стоимость программы увеличилась по сравнению с базовым уровнем на 37 процентов, кроме того, модернизировать придется и всю инфраструктуру, а это 450 укрепленных пусковых шахт, два десятка центров управления запуском и связь между ними. Все эти объекты расположены под землей, разбросаны по пяти обширным базам и семи штатам США.

Авторы подчеркнули, что все это в совокупности ставит Соединенные Штаты в сложное положение, ведь существование ядерной триады страны должно предупреждать об ударе возмездия при попытке атаковать ее территорию, а в нынешнем состоянии с этой задачей она может не справиться.