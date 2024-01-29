Первый американский танк Abrams, возможно, уничтожен в зоне спецоперации. Об этом пишет "Военное дело" со ссылкой на видео, появившееся в соцсетях.

На опубликованных кадрах видна колонна уничтоженныой украинской техники. Так, среди разбитых бронемашин военкоры идентифицировали два танка Leopard 2A4 и бронетранспортер БТР M113.

Кроме того, в состав украинской бронегруппы входил "танк, у которого срез башни похож на американский Abrams". При этом военкоры уточняют, что точно идентифицировать боевую машину не удалось.

Дата и место съемки не уточняется.

Ранее военные эксперты отмечали, что Украина неохотно использует танки Abrams на передовой.

Впрочем, как минимум одну машину ВСУ были вынуждены бросить во время боев на авдеевском направлении. Тогда американский танк вышел из строя вследствие поломки.

Первая партия танков Abrams была доставлена на Украину в сентябре - "на месяцы" раньше запланированного срока.