Ким Чен Ын обсудил с командованием ВМС строительство атомной подлодки

Лидер КНДР Ким Чен Ын обсудил с командованием ВМС страны вопросы, связанные со строительством атомной подводной лодки и других новейших кораблей. Об этом сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Уважаемый товарищ Ким Чен Ын подробно ознакомился с положением дел в строительстве атомной подлодки, а также обсудил вопросы, имеющие отношение к строительству атомной подлодки и других новейших кораблей", - говорится в сообщении.

Ким Чен Ын подчеркнул, что оснащение ВМС ядерным оружием "является актуальной задачей времени и стержневым требованием строительства ядерных стратегических вооруженных сил". Он встретился с командованием ВМС после проведения успешных испытательных запусков двух новых крылатых ракет "Пульхвасаль-3-31" с подводной лодки.

В марте 2023 года КНДР провела испытания стратегических крылатых ракет "Хвасаль-1" и "Хвасаль-2" с опытными боеголовками, имитирующими ядерный заряд. Предполагается, что на них можно устанавливать тактическую ядерную боеголовку "Хвасан-31". Агентство Yonhap не исключает, что число 31 в названии "Пульхвасаль-3-31" означает возможность установки именно этой боеголовки.