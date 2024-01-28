Украинский военный рассказал о занятиях по распитию алкоголя в учебных центрах

«Я даже не знаю, какое у нас есть преимущество. У нас есть только люди. Все остальное у нас плохо: обеспечение, подготовка, управленческие решения. Сейчас большинство учебных центров не учат солдат ничему, кроме алкоголизма», — заявил он.