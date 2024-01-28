Белоруссия изменила подходы к закупкам вооружения

Белоруссия на основе анализа конфликта на Украине стала более избирательно и взвешенно подходить к закупкам вооружения. Об этом заявил заместитель командующего военно-воздушными силами и войсками противовоздушной обороны Вооруженных сил Белоруссии - начальник авиации Леонид Давидович в эфире телеканала СТВ.

"Мы стали более избирательно и взвешенно подходить к закупкам того или иного вооружения. Сейчас закупаются боеприпасы именно те, которые могут пригодиться в потенциальном конфликте, - сказал он. - Какие-то образцы вооружения, которые сейчас неэффективные, мы пересматриваем подходы к их применению. Конечно же, используем выводы, которые мы можем сделать, наблюдая за конфликтом в Украине". По его словам, изменен подход и к подготовке войск.

"Мы продолжаем обновлять парк нашей истребительной авиации. Я думаю, что в обозримой перспективе мы закончим обновление парка нашей истребительной авиации, потому что самолет МиГ-29, который верой и правдой служит уже не одно десятилетие, подходит к рубежу, когда ресурс собственный будет выработан, - сказал Давидович. - Соответственно, мы нуждаемся в новой авиационной технике для выполнения задач истребительной авиации".

По его словам, в отношении критической инфраструктуры, в том числе военной, "принимаются конкретные меры для того, чтобы защититься".

"Для этого принимаются на вооружение и закупаются новые средства радиолокационной борьбы", - сказал Давидович.