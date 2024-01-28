СМИ: западные системы ПВО бессильны против российской ракеты X-22

Military TV: Западные системы ПВО бессильны против российской ракеты X-22
Российские сверхзвуковые ракеты X-22 успешно преодолевают западные системы ПВО, переданные Киеву. Ни одна подобная ракета перехвачена не была. Об этом заявили аналитики американского YouTube-канала Military TV.
«Российские вооруженные силы выпустили приблизительно 300 ракет X-22 за время конфликта. И ни одна из них до сих пор не была перехвачена или сбита украинской ПВО», — отмечают эксперты.
Канал добавляет, что это факт признал представитель ВВС Киева Юрий Игнат.
Данная ракета движется со скоростью в 4,6 Маха, способна менять траекторию и наносить удар с неожиданной стороны.
Против X-22 бессильны зенитные ракетные комплексы SAMP-T, Patriot, IRIS-T, NASAMS и Crotale, разработанные в странах Запада. Поэтому украинские ПВО «действительно боятся X-22».